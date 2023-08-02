Бутина раскрыла подробности о судье, которая будет вести дело Трампа Депутат Бутина: судья по делу Трампа — послушная исполнительница верхушки США

Фото: CNP/AdMedia/GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп

Единственное, что волнует американскую судью Таню Чаткэн, — деньги и должность в фарватере властной верхушки США, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Именно Чаткэн приговорила Бутину к 18 месяцам заключения в 2019 году. Теперь она будет рассматривать дело против бывшего президента США Дональда Трампа.

Когда мы узнали, что Чаткэн назначена на мое дело, у нас были очень большие надежды, что к моему делу она подойдет детально и рассудит по правде. Кроме того, дело против меня было связано с русофобией. Мы рассчитывали, что ее чернокожее происхождение и права меньшинств в данном случае по расовому признаку сыграют какую-то роль. Но деньги оказались для нее важнее, — сказала Бутина.

По словам депутата, приговор Чаткэн «зачитывала с листочка», слово в слово, как ей прописала прокуратура США.

У меня сложилось только одно впечатление: единственное, что ее волнует, это не правосудие, а нахождение в фарватере властной верхушки США. Она послушная исполнительница, — сказала депутат.

Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года. Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с привлечением Трампа к ответственности. Ему предъявили обвинения по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В свою очередь Трамп назвал обвинения со стороны администрации действующего президента США Джо Байдена попыткой вмешательства в выборы главы Белого дома 2024 года. По его словам, все это является абсолютно надуманным. Новые обвинения будут связаны вокруг ситуации с нападением на Капитолий сторонниками Байдена в 2021 года, уверен политик.