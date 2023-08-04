Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года политическим преследованием, передает ТАСС. Все последние события он назвал погоней за человеком, который существенно опережает своих конкурентов в рамках предвыборной борьбы.

Если анализировать происходящее, то это является преследованием политического соперника. Такое никогда не должно случаться в США. Это погоня за человеком, который существенно опережает конкурентов в рамках предвыборной борьбы среди республиканцев в преддверии выборов 2024 года. И значительно превосходит текущего президента США Джо Байдена в рейтингах популярности, — заявил Трамп в аэропорту имени Рональда Рейгана в Арлингтоне (Вирджиния).

Трамп также подчеркнул, что «это очень тяжелый день для Америки». Он отметил, как ему было грустно ехать по Вашингтону и видеть ужас и распад, разрушенные здания и граффити на стенах. По словам бывшего президента США, он оставил этот город в другом состоянии.

Известно, что бывшему американскому лидеру предъявили новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

При этом Трамп заявил, что генпрокурор Меррик Гарланд придумывает обвинения против него по указанию президента США Джо Байдена. По словам экс-главы Белого дома, на защиту уходит много времени и денег.