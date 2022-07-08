«Повторите строчку»: Байден оконфузился, прочитав подсказки с телесуфлера Байден оконфузился во время выступления, прочитав подсказки с телесуфлера

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не успел вовремя остановиться и прочитал подсказки с телесуфлера, которые не предназначались для публики, во время выступления с речью по теме запрета абортов Верховным судом. Американский лидер вслух «закавычил» свою же цитату, запутался в союзах, а также предложил аудитории «повторить строчку».

Процент зарегистрированных избирателей среди женщин выше, чем среди мужчин. Конец цитаты. Повторите строчку, — прочитал Байден.

Позже за американского лидера попыталась вступиться пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс. Она написала в соцсетях, что президент на самом деле сказал «Позвольте повторить эту строчку», а не прочитал с телесуфлера. Тем не менее на разлетевшемся по Сети видео слова «позвольте» не слышно.

Ранее Байден случайно показал шпаргалку для встречи с представителями ветроэнергетики. Подробные инструкции были подготовлены администрацией американского лидера, чтобы тот не забыл, как вести себя на важном мероприятии. Перечень включал в себя пункты от «Зайти в зал, сесть» до «Вы задаете вопрос Лиз Шулер (подключится по видео-связи)» и «Поблагодарить аудиторию».