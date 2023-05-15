США испугались укрепления российско-иранского союза 19FortyFive: США опасаются ущерба от укрепления российско-иранского союза

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян (справа налево)

Американское издание 19FortyFive выразило опасения по поводу укрепляющихся отношений между Россией и Ираном. Обозреватели Джеймс Филлипс и Питер Брукс призвали Вашингтон и его союзников предпринять шаги для противодействия этому «антиамериканскому союзу».

Авторы отметили, что Москва и Тегеран активно развивают военное, политическое и экономическое сотрудничество, что, по их мнению, подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке. Они упомянули планы Ирана приобрести у России истребители Су-35 четвертого поколения и другую военную технику. Кроме того, журналисты высказали опасения о возможной помощи Кремля Ирану в развитии ядерной программы и создании ракет большой дальности.

По мнению обозревателей, администрация президента США Джо Байдена не справляется с задачей сдерживания этого «опасного разрастающегося союза», что ставит под угрозу интересы американских союзников.

Ранее первый советник постоянного представительства Ирана в ООН Саттар Ахмади заявил, что Запад продолжает затягивать разрешение конфликта на Украине, передавая ВСУ большое количество вооружения. По его словам, такие действия только увеличивают количество жертв среди населения и приводят к возникновению гуманитарных кризисов.