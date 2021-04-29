Три победы и три поражения первых ста дней Байдена

Президент США Джо Байден отмечает символическую дату: сто дней с начала правления. По этому периоду принято судить о первых достижениях американских лидеров и — о первых поражениях. Во время предвыборной кампании соперник Дональд Трамп называл Байдена «сонным Джо», но новый глава Белого дома это прозвище не оправдал. В первые три месяца у власти он проявил себя энергичным лидером и смог записать в свой актив много достижений. Впрочем, первые провалы тоже не заставили себя ждать.

Успех: почти два триллиона на помощь экономике

Уже к концу правления Дональда Трампа стало понятно: экономика США пострадала от пандемии так сильно, что одного стимулирующего пакета на $2 триллиона не хватит для её восстановления. Но Сенат и Палата представителей разошлись во взглядах по поводу второго пакета, а незадолго до выборов Трамп приостановил его обсуждение.

Байдену удалось провести через конгресс многострадальный законопроект о помощи американской экономике и гражданам общей суммой $1,9 триллиона. Он включал в себя чеки на $1400 каждому взрослому американцу и ряд других инициатив, например, годовое пособие на ребёнка для бедных семей размером $3000.

За кажущейся быстротой принятия законопроекта скрывались долгие часы переговоров команды Байдена с конгрессменами, в том числе из противоборствующей партии. В итоге пакет приняли с перевесом в один голос в Сенате, и то благодаря тому, что демократы обрели контроль над верхней палатой конгресса после прошлогодних выборов.

Chip Somodevilla/Global Look Press

Успех: 200 млн прививок от коронавируса

Джо Байден пообещал обеспечить 100 млн прививок от коронавируса за первые сто дней своего правления. Уже 25 марта он объявил, что эта цель достигнута и тут же поставил новую: 200 млн вакцинаций за первые сто дней.

Это случилось благодаря созданию широкой сети пунктов вакцинации, привлечению к кампании военнослужащих и волонтёров, грамотной логистике и массовой пропаганде прививок. Нация, которая в прошлом году возглавляла печальный мировой рейтинг по числу заражений и смертей, одной из первых начала возвращаться к нормальной жизни, и незадолго до круглой даты Байден объявил о смягчении ограничительных мер для вакцинированных американцев.

Но насколько справедливо ставить прививочную кампанию в заслугу администрации Байдена? Ведь именно благодаря инициативе Дональда Трампа США удалось в сжатые сроки разработать и начать массово производить одни из самых эффективных вакцин в мире. В первые дни пандемии Белый дом заключил договора с восемью разработчиками вакцин, ещё не зная, какая из них будет работать на практике. В результате, когда эффективность препаратов Pfizer и Moderna подтвердилась, государство уже имело на руках контракты о приоритетных поставках с производителями.

Джо Байдена, конечно, спрашивали, не хочет ли он признать заслуги предыдущей администрации в прививочной кампании, но публично он этого так и не сделал.

Успех: продление договора СНВ-3

В конце 2020 года эксперты по международной безопасности дружно хоронили российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), ограничивающий число развёрнутых ядерных зарядов 1550 единицами с обеих сторон. Срок соглашения истекал 5 февраля, а переговорная команда Трампа выставляла России неприемлемые условия. Российская сторона настаивала на продлении соглашения без дополнительных пунктов, в которые, по мнению американцев, должны были входить ограничения на тактическое ядерное оружие и привлечение к договору Китая.

Байден ещё во время предвыборной кампании заявлял, что собирается продлить СНВ-3 на пять лет, как того и хотела Москва. И хотя сюрприза в выполнении этого обещания не было, скорость, с которой России и Вашингтону удалось провести документ через все необходимые процедуры, впечатляет. Байден занял Овальный кабинет 20 января, а уже 26 января стороны пришли к соглашению, ратифицировав документ до конца месяца. Гонка вооружений между двумя ядерными державами снова была поставлена на паузу.

Джо Байден Jonathan Ernst - Pool via CNP/Global Look Press

Неудача: на границе с Мексикой начался кризис

Байден обещал покончить с «бесчеловечной» политикой Трампа по отношению к мигрантам, и одним из первых его решений на посту президента стала остановка строительства стены на границе с Мексикой и возобновление рассмотрения заявок на убежище. Жители Южной и Центральной Америки восприняли такой подход как гарантию того, что США теперь будут пускать всех желающих, и тысячами устремились к американской границе.

В результате уже в первые дни президентства Байдена пропускные пункты были перегружены желающими попасть в США. И речь только о тех, кто выбрал легальный путь. Пока заявка на убежище рассматривается, беженцы должны либо содержаться во временных лагерях размещения, либо ожидать по другую сторону границы.

Байден быстро осознал, что его риторика была неверно воспринята в соседних странах и начал — довольно безуспешно — отговаривать мигрантов от опасного путешествия на север. Ответственной за разрешение кризиса на границе он назначил вице-президента Камалу Харрис. Пока что ситуация на пропускных пунктах подозрительно напоминает картины, облетевшие СМИ при Трампе: переполненные лагеря, плачущие дети, вынужденная антисанитария.

Неудача: внешняя политика вышла неуклюжей

Ещё одно ключевое предвыборное обещание Байдена — восстановить ведущую роль Америки в мировых делах и отношения с союзниками, изрядно подточенные Трампом. Но возвращение Вашингтона вышло довольно неуклюжим. Первая встреча американской делегации с китайскими дипломатами обернулась часовой перепалкой на глазах у прессы. А тон отношениям с Россией был задан сначала словами Байдена о том, что он считает Владимира Путина убийцей, а всего несколько недель позже — предложением встретиться на нейтральной территории.

Суть дипломатии Байдена, как он сам выразился, «идти и жевать жвачку одновременно», то есть давить на своих соперников по одним направлениям и сотрудничать по другим. Пока что результаты этого весьма противоречивы, и, судя по всему, единственное, по чему удастся взаимодействовать по такой схеме, — это борьба с изменениями климата.

Что же касается отношений с союзниками, то восстановить их за такой короткий срок просто невозможно. Евросоюз уже задумался об уменьшении зависимости от Соединённых Штатов и создании собственной системы коллективной обороны. Ведь вслед за Байденом в Белый дом снова может придти кто-то вроде Трампа.

Неудача: системный расизм побороть не удалось

Протесты против расовой дискриминации вновь вспыхнули в Миннеаполисе после убийства полицейскими местного чернокожего Данте Райта. Повторение прошлогодних событий показало, что системный расизм — проблема слишком глубоко укоренённая, чтобы побороть её в короткие сроки.

Из трёх основных инициатив Байдена по улучшению положения чернокожих к концу первых ста дней осталось только две. От обещания учредить национальную комиссию по надзору за работой полиции Белый дом официально отказался. Другие предложения зависли в воздухе. Законопроект о справедливой и безопасной полиции имени Джорджа Флойда находится на рассмотрении конгресса. А попытки Белого дома представить цветным сообществам лучший доступ к процессу голосования встретили непримиримую оппозицию в ряде штатов.