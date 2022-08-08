Политолог рассказал о подготовке бизнесменов США к кризису Политолог Дудаков: бизнес США будет сокращать инвестиции в производство из-за кризиса

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Американские бизнесмены уже начинают готовиться к грядущему кризису в США, заявил политолог и американист Малек Дудаков. По его словам, в ближайшее время они сократят инвестиции в развитие производства и заморозят наём сотрудников из-за рецессии в экономике, пишет ИА SM-News.

Любой ответственный бизнесмен понимает, что экономика замедляется и, скорее всего, начнется рецессия. Он перестанет инвестировать свободные средства в развитие производства, потому что мало ли что случится. Я думаю, что через 2-3 месяца Белому дому не удастся так заниматься «играми в семантику» и говорить о том, что это ненастоящая рецессия, — отметил американист.

Дудаков напомнил, что в первом квартале американская экономика упала на 1,6%, во втором — на 0,9%. По его словам, это достаточно серьезное снижение. Он добавил, что в третьем квартале экономика США потеряет еще 2%.

Рецессия в США становится очевидной, несмотря на то что в Белом доме ее отрицают, написала в личном Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что в Соединенных Штатах ситуация настолько катастрофическая, что в правительстве начали изобретать новые понятия, которые должны объяснить происходящие процессы.

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск спрогнозировал сроки рецессии в экономике США. По словам миллиардера, она продлится всего пару лет и может оказаться достаточно мягкой. Маск также считает, что рецессия наступит во всем мире, если ситуация между Китаем и Тайванем обострится.