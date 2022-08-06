Маск спрогнозировал сроки рецессии в экономике США Маск спрогнозировал сроки сохранения рецессии в экономике США и мира

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Рецессия в США продлится «пару лет». Такой прогноз сделал миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в эфире YouTube-канала Full Send Podcast. По его мнению, рецессия может оказаться достаточно мягкой.

Я не думаю, что мы приближаемся к великой рецессии. Я бы сказал, что это, возможно, мягкая рецессия, которая продлится пару лет. Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию, — сказал предприниматель.

При этом он не исключил вероятности наступления рецессии во всем мире. Маск полагает, что это может произойти в случае обострения ситуации между Китаем и Тайванем.

В США с начала года наблюдается инфляция и падение ВВП. По итогам июня инфляция выросла до 9,1% в годовом выражении и достигла новых максимумов за последние 40 лет. В американском Минторге сообщили, что подобное падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение резервов нефти.