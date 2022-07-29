Захарова рассказала об отрицании рецессии в США

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

В Белом доме продолжают отрицать рецессию в США, хотя она уже становится очевидной, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что американская сторона упорно стоит на своем и отказывается отвечать на уточняющие вопросы журналистов. По словам Захаровой, в США придумываются новые понятия, чтобы объяснить происходящие процессы.

Раньше, кстати, американских политических эквилибристов выручали словечки, типа «спад», «замедление». Но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и так далее. Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде «внешней рецессии» или «рециссионной интервенции Кремля», — написала она.

Захарова отметила, что предыдущие экономические депрессии в США заканчивались на том, что американцы просто переставали употреблять это слово, как и понятие «паника» во время экономического кризиса. В этот раз, по мнению дипломата, в США просто решили не говорить про рецессию, чтобы не акцентировать на ней внимание.

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. По ее мнению, слова Зеленского являются свидетельством того, что в будущем часть Украины будут называть Русью.