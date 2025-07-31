Политолог объяснил, почему Трамп вступил в полемику с Медведевым Политолог Асафов допустил, что слова Медведева могли задеть честолюбие Трампа

Президент США Дональд Трамп вступил в полемику с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, поскольку слова российского политика могли задеть его честолюбие, заявил «ФедералПресс» политолог Александр Асафов. Он предположил, что для главы Белого дома это стало возможностью лишний раз сообщить миру о своем отношении к экономике Индии и России.

Трампу нужен какой-то повод, чтобы сообщить миру о своем отношении либо к «умирающей индийской и российской экономике», либо к грядущим санкциям, на которые он то возлагает надежды, то теряет. Те рациональные вещи, о которых пишет Дмитрий Анатольевич, вполне могли по честолюбию Трампа проехать, — высказался Асафов.

При этом, как считает политолог, Трампа вряд ли могли всерьез задеть слова Медведева. По мнению эксперта, лидер Белого дома действовал в рамках своей медийной кампании по закреплению идей о пошлинной войне.

Ранее Медведев обратил внимание, что его слова вызывают нервную реакцию у Дональда Трампа. Медведев убежден, что угрозы со стороны американского лидера являются лишь подтверждением правильности выбранного Россией пути. Он подчеркнул, что Москва продолжит идти своей дорогой.