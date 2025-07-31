Пожар унес жизнь человека в Подмосковье В подмосковной Балашихе при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Пожар в подмосковной Балашихе унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба МЧС России по региону. В ведомстве уточнили, что огонь охватил квартиру и кровлю пятиэтажного дома на улице Флерова. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Загорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома по адресу: г. Балашиха, ул. Флерова, д. 2. Площадь пожара составляет 400 кв. метров, — говорится в сообщении МЧС.

На месте работают спасатели, которые занимаются тушением огня. Данных о пострадавших или других погибших не представлено.

Ранее на юго-западе Москвы огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице. В МЧС России уточнили, что в результате пожара пострадал один ребенок, которого осмотрели медики. Огнеборцы ликвидировали возгорание.

В Самаре ранее сгорели дома, в которых проживали цыгане. На момент происшествия табор покинул территорию, а на месте остались только постройки и бездомные животные. Пожарные потушили шесть незаконных строений.