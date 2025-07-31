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31 июля 2025 в 16:17

«Стремительный прорыв»: в США признали грандиозный успех России на Украине

CNN: стремительный прорыв на Украине приближает Россию к выполнению целей СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска стремительно продвигаются на фронте, меняя ход боевых действий на территории Украины, заявили журналисты CNN. По их словам, Москва не скупится на ресурсы, затрачиваемые на летнее наступление, которое может не лучшим для Киева образом сказаться на контроле над линией соприкосновения.

Москва постепенно продвигается вперед и не жалеет ресурсов на разворачивающееся летнее наступление, которое грозит пересмотреть контроль над линией фронта. <…> Это уже не постепенное продвижение, а стремительный прорыв, который меняет ход конфликта и очень быстро приближает [президента России Владимира] Путина к некоторым из его целей, — говорится в материале.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ходе интенсивных наступательных действий бойцами ВС РФ был занят населенный пункт Часов Яр в ДНР. По информации военного ведомства, контроль над ним был установлен солдатами Южной группировки войск.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков предположил, что украинская армия могла понести значительные потери в боях за Часов Яр, лишившись 20 тысяч бойцов. Он напомнил, что бои за населенный пункт продолжались свыше года.

Россия
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СВО
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