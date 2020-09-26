Полиция задержала 28 участников беспорядков в американском Луисвилле

https://static.news.ru/photo/ebf65c66-00d6-11eb-bc4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стражи порядка в американском Луисвилле (штат Кентукки) задержали в ночь на 27 сентября 2020 года 28 участников протестов, заявили представители правоохранительных органов города. Они уточнили, что многие митингующие были на улице после наступления комендантского часа. В зданиях местных вузов были разбиты окна. Во время беспорядков злоумышленники подожгли минимум одну машину.

Шествия начались в населённом пункте 23 сентября 2020 года. В тот же день стало известно, что руководство города не станет предъявлять обвинение в убийстве сотрудникам полиции в связи с гибелью афроамериканки Брионны Тейлор. Её застрелили в собственной квартире в марте 2020-го. Три силовика вошли в жилище, где, как они считали, хранятся наркотические вещества. В помещениях находились Тейлор и её друг. Последний начал перестрелку со стражам порядка. Во время конфликта Тейлор, которая тогда спала, была убита. Инцидент привлёк большое внимание СМИ и правозащитников, передаёт ТАСС.

Митингующие уверены, что силовики отделались «лёгким испугом». Одному из них предъявили обвинения, но не в убийстве, а в том, что он во время операции спровоцировал необоснованную угрозу для жильцов соседних квартир.

С конца мая в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по словам президента США Дональда Трампа, ситуация в Миннеаполисе (штат Миннесота) во время массовых демонстраций весной 2020 года напоминала Берлин в конце Второй мировой войны. В мае 2020 года в регионе вспыхнули беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. Все полицейские, причастные к задержанию, были уволены из правоохранительных органов, им предъявлены обвинения. Из-за массовых акций протеста против жестоких действий полиции в 40 городах США вводился комендантский час.