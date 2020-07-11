Трамп выступил за мирную борьбу с расизмом и против стирания истории

https://static.news.ru/photo/442e7484-c35d-11ea-be8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поддерживает мирные акции протеста против расизма в американском обществе и выступает против переписывания или предания забвению отдельных эпизодов истории Соединённых Штатов.

Об этом он заявил в интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox Марку Тиссену, комментируя ситуацию, возникшую в стране из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейских.

Мирные протесты за расовую справедливость? Абсолютно. Мирные протесты, точка, — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что выступает против вандализма и агрессивной толпы. По мнению президента, во многих случаях в последнее время в США действовали «радикальные маньяки крайне левого толка», «анархисты» и «провокаторы». Трамп считает, что его жёсткие решения помогли предотвратить опасные последствия.

После нескольких дней наблюдения за этим фиаско в Миннеаполисе я потребовал, чтобы туда направили Национальную гвардию. И как только они вошли, выстроились в ряд на улице — всё закончилось, — сказал американский лидер.

Трамп также утверждает, что движение Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение») проповедует насилие против полиции, а их руководители — «марксисты»:

Я думаю, что это очень, очень спорная группа. И я не единственный, кто так чувствует. Многие люди не хотят говорить об этом, потому что у них нет смелости говорить об этом. Но они чувствуют это.

На замечание интервьюера о том, что миллионы американцев участвовали в мирных акциях после убийства Джорджа Флойда не потому, что жаждут насилия, а потому, что хотят расовой справедливости, Трамп отметил: «Я тоже».

Он также остановился и на ситуации со сносом и порчей памятников. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение. Так, пострадали памятники мореплавателю Христофору Колумбу, президенту конфедератов Джефферсону Дэвису, президенту США Томасу Джефферсону. Трамп в ответ распорядился арестовывать всех, кто будет пытаться совершать акты вандализма.

В интервью Тиссену президент объяснил, что хоть и не испытывает любви к рабовладельческому Югу времен Гражданской войны (1861-1865), однако осуждает попытки стереть историю. Он подчеркнул, что защищает не именно памятники военачальникам и другим видным фигурам рабовладельческого Юга, а в целом прошлое страны.

Я непреклонно выступаю за защиту прошлого. Это часть нашей истории. А я верю в свободу слова и в историю. Вы не можете её стереть. Если вы это сделаете, история повторится, — подчеркнул глава Белого дома.

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это и вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.