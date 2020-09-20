Трамп сравнил беспорядки в Миннеаполисе со штурмом Берлина в 1945 году

https://static.news.ru/photo/60034d9e-fb0a-11ea-bb84-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп в Северной Каролине Фото: Donald J. Trump/facebook.com

По словам президента США Дональда Трампа, ситуация в Миннеаполисе (штат Миннесота) во время массовых демонстраций весной 2020 года напоминала Берлин в конце Второй мировой войны.

Корреспонденты CNN называли это исключительно мирными демонстрациями протеста и восторгались этим. У них за спиной во время репортажа всё было охвачено пламенем. Это выглядело как Берлин во время войны, — заявил американский лидер на встрече с избирателями в Северной Каролине.

Трамп подчеркнул, что тогда Национальная гвардия навела прядок в городе буквально «за 30 минут», пишет ТАСС.

Трамп проводит встречи со сторонниками в рамках предвыборной кампании. Выборы президента США состоятся 3 ноября.

В мае 2020 года в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. Все полицейские, причастные к задержанию, были уволены из правоохранительных органов, им предъявлены обвинения. Из-за массовых акций протеста против жестоких действий полиции в 40 городах США вводился комендантский час.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько человек в американском городе Рочестер стали жертвами расстрела во время демонстраций активистов Black Lives Matter.