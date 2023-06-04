Полиция США разгадала тайну личности женщины, убитой полвека назад NYP: во Флориде установили личность женщины, обнаруженной мертвой в сундуке 53 года назад

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США полиция смогла установить личность женщины, чье тело со следами насильственной смерти было обнаружено в 1969 году упакованным в кофр близ города Сент-Питерсберг, штат Флорида. Помочь в раскрытии дела смог расширенный анализ ДНК. Об этом пишет издание New York Post.

После обнаружения тела правоохранители не сумели установить личность погибшей. В результате этот случай стал одним из самых старых нераскрытых преступлений в городе. За полвека детективы неоднократно пытались идентифицировать останки по образцам зубов и костей, но попытки были безуспешны. С помощью расширенного анализа ДНК удалось выяснить, что погибшая оказалась матерью пятерых детей по имени Сильвия Атертон. На момент смерти ей был 41 год.

По информации полицейских, муж Сильвии умер в 1999 году в Лас-Вегасе, сама же она никогда не числилась пропавшей без вести. Правоохранители сообщили, что в 1969 году двое подростков стали очевидцами того, как двое мужчин бросили кофр в лесу. Этот кофр принадлежал семье Атертон, однако связи между ней и городом, где обнаружили жертву, не было.

Одна из дочерей жертвы призналась, что информацию полиции шокировала всю семью. По словам женщины, они понятия не имели, что случилось с их матерью и теперь наступило «печальное облегчение».

Как рассказала дочь убитой, которой на момент исчезновения матери было 9 лет, Сильвия за несколько лет до гибели уехала из Аризоны в Чикаго со своим мужем, сыном и двумя дочерьми, оставив девочку и ее 11-летнего брата их родному отцу.

В настоящее время полиция ведет розыск тех детей Атертон, с которыми она уехала в Чикаго, поскольку они могут владеть информацией, проливающей свет на смерть их матери.

Ранее сообщалось, что в США мужчина, считавшийся на протяжении 10 лет пропавшим без вести, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем. В последний раз Роберта Хоугланда видели живым 28 июля 2013 года в городе Ньютаун, штат Коннектикут. На следующий день он не явился на работу и не приехал в аэропорт встретить родственника, после чего родные обратились в полицию.