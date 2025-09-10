Полиция поймала хранившего дома арсенал подростка

В округе Пирс штата Вашингтон арестован 13-летний подросток по обвинению в хранении огнестрельного оружия и угрозах убийством, сообщает Associated Press. Поводом для задержания стали его публикации в социальных сетях, где он писал о намерении устроить массовое убийство.

Несколько улик из спальни подозреваемого указывали на то, что он был одержим прошлыми нападениями в школах и имитировал подобное поведение, разместив фотографии и надписи по всей своей комнате. У него все было готово для массовой стрельбы. Неизвестно, кто или что должно было стать предполагаемой целью, — заявила шериф округа Карли Каппетто.

В ходе обыска полицейские изъяли 23 пистолета и боеприпасы. Оружие находилось на стенах и в разных частях дома. На заседании суда по делам несовершеннолетних подросток отрицал вину по всем пунктам обвинения. Родители также заявили, что их сын не собирался причинять вред, а публикации в соцсетях были попыткой произвести впечатление на сверстников. При этом мальчик не учился в школе с 2021 года.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области 15-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в 39-летнего мужчину, сделавшего ему замечание за разбитую остановку общественного транспорта. Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело.