Полиция Капитолия запретила детям петь гимн США Полиция Капитолия запретила детям петь гимн США, так как это могло «кого-то обидеть»

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Полицейские в США прервали исполнение гимна страны детским хором в стенах Капитолия по причине того, что пение могло «кого-то обидеть». Об этом сообщила в своем аккаунте в Twitter член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин. Кого мог обидеть национальный гимн в исполнении хора, не уточняется.

Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия, — написала Тейлор-Грин.

По ее словам, полицейские также отметили, что пение гимна может «вызвать проблемы».

Данную информацию также подтвердил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Он назвал действия стражей порядка недопустимыми.

Ранее сообщалось, что одного из участников штурма Капитолия в январе 2021 года приговорили к 14 годам тюрьмы. Мужчина в ходе протестов применил перцовый баллончик против полицейских. На сегодня это самый большой срок по данному делу.