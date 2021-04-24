«Держал руку за спиной»: полицейские застрелили человека в Голливуде

https://static.news.ru/photo/cc4f54a0-a593-11eb-9092-96000091f725_660.jpg Фото: MSU Studio/The Photo Access/GLOBAL LOOK PRESS

Американские стражи порядка застрелили человека в Голливуде (район Лос-Анджелеса, штат Калифорния). Силовики сочли его действия угрожающими. Позже выяснилось, что погибший носил бронежилет, передаёт официальный Twitter местного департамента полиции (LAPD).

ЧП произошло в ночь на 25 апреля. Правоохранители ехали на вызов, внезапно в их автомобиль врезалась другая машина. Из неё вышел «водитель в бронежилете, державший правую руку за спиной». Приближаясь к офицерам полиции, он вёл обратный отсчёт «три, два, один» и выводил руку перед собой. В этот момент полицейские начали стрелять . Ведомство добавило, что подозреваемый умер на месте. Имелось ли у него оружие — не уточняется.

The driver of the car exited, was wearing body armor, & had his right hand concealed behind him. He moved toward the ofcrs who had exited their patrol car. He counted "3, 2, 1" & began to move his arm to the front of his body, at which time there was an OIS. — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 25, 2021

Накануне полицейский в городе Колумбус (штат Огайо, США) застрелил темнокожую 16-летнюю девушку, которая вызвала силовиков на помощь из-за скандала возле её дома. Около здания ругались две женщины, чтобы их успокоить, на место вызвали представителей закона. При каких обстоятельствах получила ранения афроамериканка, не уточняется. Макайя Брайант умерла позже в больнице.

Ранее сообщалось, что вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда является справедливым, заявил президент США Джо Байден. Он высказал своё мнение в телефонном разговоре с братом Флойда. Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.