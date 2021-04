«Держал руку за спиной»: полицейские застрелили человека в Голливуде

ЧП произошло в ночь на 25 апреля. Правоохранители ехали на вызов, внезапно в их автомобиль врезалась другая машина. Из неё вышел «водитель в бронежилете, державший правую руку за спиной». Приближаясь к офицерам полиции, он вёл обратный отсчёт «три, два, один» и выводил руку перед собой. В этот момент полицейские начали стрелять . Ведомство добавило, что подозреваемый умер на месте. Имелось ли у него оружие — не уточняется.

The driver of the car exited, was wearing body armor, & had his right hand concealed behind him. He moved toward the ofcrs who had exited their patrol car. He counted "3, 2, 1" & began to move his arm to the front of his body, at which time there was an OIS.