Массовая авария произошла в американском штате Вирджиния. Столкнулись 35 автомобилей на шоссе 64. Местная полиция сообщила о пострадавших. Часть из них получила серьёзные травмы. Точное число потерпевших пока неизвестно.
По данным силовиков, причиной ЧП стали погодные условия. Из-за тумана видимость снизилась, а гололёд осложнил управление транспортными средствами, говорится в официальном Twitter правоохранительных органов штата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре машины столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП погиб четырёхлетний ребёнок. Ещё восемь человек получили травмы.
Согласно предварительным данным, автомобиль Lexus столкнулся с «Газелью», в результате чего выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Hyundai. Одновременно «Газель» столкнулась с микроавтобусом Ford Transit.