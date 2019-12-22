https://static.news.ru/photo/af89c358-24db-11ea-aebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: @ WburgVisitor/twitter.com

Массовая авария произошла в американском штате Вирджиния. Столкнулись 35 автомобилей на шоссе 64. Местная полиция сообщила о пострадавших. Часть из них получила серьёзные травмы. Точное число потерпевших пока неизвестно.

По данным силовиков, причиной ЧП стали погодные условия. Из-за тумана видимость снизилась, а гололёд осложнил управление транспортными средствами, говорится в официальном Twitter правоохранительных органов штата.

#TrafficAlert I64 in #York Co #Virginia . #VSP investigating 35-vehicle chain reax crashes impacting east & west lanes. @511statewideva for detour info. Fog & ice on Queens Creek bridge at 7:51 AM when crashes began. Injuries minor to life-threatening. @YorkPoquosonSO @VaDOTHR pic.twitter.com/2qsiBYAAW3 — VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре машины столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП погиб четырёхлетний ребёнок. Ещё восемь человек получили травмы.

Согласно предварительным данным, автомобиль Lexus столкнулся с «Газелью», в результате чего выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Hyundai. Одновременно «Газель» столкнулась с микроавтобусом Ford Transit.