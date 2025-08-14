Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня

Daily Mail: в США подросток выжил после падения с 70-метрового обрыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Миссури 13-летний Дакота Коди Тренкл-младший чудом выжил после падения с 70-метрового обрыва, передает Daily Mail. Он провел на дне оврага четыре дня без еды и воды.

Юношу обнаружили в тяжелом состоянии: у него были серьезные травмы — кровоизлияние в мозг, воспаление легких и глубокие раны, полученные из-за воздействия высоких температур и неблагоприятных погодных условий.

Пострадавшего доставили в детскую больницу Сент-Луиса на вертолете. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и поместили в отделение интенсивной терапии. Мальчик провел в коме 11 дней.

Подросток пропал 27 июля возле озера Гус-Крик. Поиски длились более 80 часов с участием волонтеров, родственников и полиции. Через три дня брат нашел скейтборд, на котором мальчик передвигался, и служебная собака вывела спасателей к обрыву.

В воскресенье Коди отсоединили от аппарата ИВЛ. В настоящее время подросток разговаривает тихо, испытывает болезненные ощущения, но уже начал проходить физиотерапию.

Специалисты подчеркивают, что процесс восстановления будет длительным. Коди все еще находится в отделении интенсивной терапии, его состояние остается тяжелым, он продолжает противостоять инфекциям и слабости. После того как его состояние стабилизируется, его отправят в центр реабилитации.

Ранее в Солнечногорскую больницу срочно госпитализировали 42-летнего мужчину. Во время ремонта крыши загородного дома он упал на дерево, и ветка проткнула его бедро, проникнув в брюшную полость. Пациенту провели необходимые обследования, после чего хирурги успешно провели операцию.

