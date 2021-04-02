Певица из США за шесть часов заработала $1 млн на «обнажённых» фото

https://static.news.ru/photo/2ce18704-93e0-11eb-9419-96000091f725_660.jpg Bhad Bhabie Фото: instagram.com/bhadbhabie

Рэп-исполнительница Bhad Bhabie из США через неделю после своего 18-летия зарегистрировалась на порносайте OnlyFans. За шесть часов девушка сумела заработать $1 млн на своих «обнажённых» фотографиях. О таком успехе она поспешила рассказать своим подписчикам в Instagram.

Неплохо для шести часов. Мы ********* [побили] тот рекорд на OnlyFans, — написала девушка.

Она приложила скриншот сайта за 1 апреля. Артистка заработала $260 тысяч на платных сообщениях, больше $750 тысяч на платной подписке, без которой нельзя смотреть контент сайта, а также девушка получила $5,5 тысячи чаевых.

Ранее бывшая звезда фильмов Disney Белла Торн, которая играла в сериале «Танцевальная лихорадка», снялась в порнофильме для cервиса Pornhub. Порнофильм рассказывает о романе Ромео и Джульетты в современном мире. Девушка призналась, что процесс съёмок был для неё довольно интересным.

Как писал NEWS.ru, теннисистка Анжелина Граовац решила заработать денег для участия в спортивных турнирах, продавая эротический контент на OnlyFans. 19-летняя австралийка за время спортивной карьеры сумела одержать девять побед в 37 матчах. Она начала профессионально заниматься теннисом в 2018 году, но пока не участвовала в турнирах Женской теннисной ассоциации.