Пентагон оценил возможность поддержки афганского сопротивления

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби допустил возможность точечных «загоризонтных» операций в Афганистане ради предотвращения террористических угроз США, однако исключил возможность американского военного участия в междоусобицах на территории этой страны.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чтогут ли американцы оказать поддержку противникам «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), пытающимся организовать вооружённое сопротивление в Панджшерском ущелье и просят международное сообщество о помощи, Кирби заявил , что «военная миссия США в Афганистане закончена».

При этом, по словам представителя Пентагона, покинувие Афганистан после 20 лет военной компании США оставили за собой право наносить «загоризонтные контртеррористические удары» в случае угроз американским интересам и территории.

Мы абсолютно точно собираемся так поступать, но это другое, нежели иметь долговременную военную миссию в Афганистане, — подчеркнул Кирби.

Ранее сообщалось, что американские власти не исключают возможности сотрудничества с талибами для борьбы с ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в России).