Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке War Zone сообщил о переброске истребителей F-35A ВВС США в Европу

Военно-воздушные силы США перебрасывают свои новейшие истребители F-35A в Европу, сообщает портал War Zone. Авторы отмечают, что эти действия связаны с ростом напряженности на Ближнем Востоке.

Есть яркие свидетельства того, что на Ближний Восток могут направляться первые <...> F-35A ВВС США, — сказано в материале.

Издание пишет, что точное место, куда направляются самолеты, пока не установлено. Однако есть сведения, что некоторые из этих истребителей уже приземлились на базе в Португалии. До этого эти самолеты находились в Пуэрто-Рико, где, согласно данным портала, участвовали в подготовке к военной операции в Венесуэле.

Помимо F-35A, в Европу также были переброшены американские истребители другого типа — F/A-18G. Они направились на базу в Испании. Портал напоминает, что истребители F-35A уже применялись против Ирана в 2025 году. Тогда они успешно поразили объекты иранской противовоздушной обороны.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют ядерным нюхачом, приземлился в Великобритании на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в сторону Ирана. По его информации, борт предназначен для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.