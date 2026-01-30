Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:37

Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке

War Zone сообщил о переброске истребителей F-35A ВВС США в Европу

F-35 F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военно-воздушные силы США перебрасывают свои новейшие истребители F-35A в Европу, сообщает портал War Zone. Авторы отмечают, что эти действия связаны с ростом напряженности на Ближнем Востоке.

Есть яркие свидетельства того, что на Ближний Восток могут направляться первые <...> F-35A ВВС США, — сказано в материале.

Издание пишет, что точное место, куда направляются самолеты, пока не установлено. Однако есть сведения, что некоторые из этих истребителей уже приземлились на базе в Португалии. До этого эти самолеты находились в Пуэрто-Рико, где, согласно данным портала, участвовали в подготовке к военной операции в Венесуэле.

Помимо F-35A, в Европу также были переброшены американские истребители другого типа — F/A-18G. Они направились на базу в Испании. Портал напоминает, что истребители F-35A уже применялись против Ирана в 2025 году. Тогда они успешно поразили объекты иранской противовоздушной обороны.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют ядерным нюхачом, приземлился в Великобритании на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в сторону Ирана. По его информации, борт предназначен для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.

