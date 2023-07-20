Пассажирка посадила самолет вместо потерявшего сознание пилота в США

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Пассажирка в одиночку посадила шестиместный одномоторный самолет, после того как пилот судна потерял сознание, сообщило Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов». Американка села за штурвал впервые.

В субботу, 15 июля, пассажирка самолета Piper Meridian взяла управление на себя после того, как 79-летний пилот потерял сознание во время полета, и совершила аварийную посадку, — говорится в заявлении.

Женщине удалось посадить судно вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мартас-Виньярд, штат Массачусетс, США. В это время она была на связи с диспетчером, который говорил ей, какие действия необходимо выполнять. Пассажирка и пилот были доставлены в больницу. По данным агентства, мужчина остался в медучреждении с «серьезным состоянием, угрожающим жизни». Самолет получил сильные повреждения, от корпуса оторвало крыло, при этом девушка не пострадала.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что пассажирский самолет протаранил осветительную мачту в тюменском аэропорту Рощино. В момент происшествия на борту находились 134 пассажира. Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.