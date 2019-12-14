https://static.news.ru/photo/2a59297a-1ec4-11ea-9a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Жительница Далласа (штат Техас) в США Рут Баллун получила на банковский счёт $37 млн. Выяснилось, что деньги не розыгрыш, а ошибка сотрудника банка. Об этом сообщает «Газета.ru».

Американка Рут Баллун окончила работу в обувном магазине и решила проверить свой банковский счёт в LegacyTexas. На нём она обнаружила $37 млн. Женщина выразила надежду, что кто-то действительно пожертвовал ей эти деньги, — сообщает издание.

Чтобы прояснить природу пополнения счёта, честная женщина позвонила в банк. После звонка в финансовую организацию выяснилось, что перевод произошёл по ошибке сотрудника банка, при введении данных.

Американка Рут Баллун надеется, что банк вознаградит её за честность. Кроме того, она уже представила, как бы потратила миллионы — часть вложила в недвижимость, а другую отправила на благотворительность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жителя Североморска могут посадить в тюрьму на два года за то, что он воспользовался ошибкой банкомата, который при снятии денег выдал ему вместо пятисотрублёвых купюр стодолларовые. Мужчина заметил ошибку, но это не помешало ему присвоить средства себе.