Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:14

Опасный хищник утащил домашнюю собаку в лес

В США койот утащил маленькую собаку в лес

Фото: C. Mrazovic/blickwinkel/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Сэддл-Ривер (штат Нью-Джерси, США) хозяева оставили во дворе маленькую собаку, которая вскоре пропала, сообщает ABC 7. Местные жители уверены, что питомца утащил в лес койот.

Незадолго до пропажи хозяева слышали характерные для диких животных звуки. Власти, предупредили жителей штата об участившихся нападениях койотов. Людей призвали внимательно следить за детьми и питомцами. Койоты особенно агрессивны во время брачного сезона с января по март, предупредили специалисты.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали ребенка от животного. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи, полиция, представители Росприроднадзора и сотрудники центра реабилитации диких животных. Состояние пострадавшей девочки оценивается как удовлетворительное.

До этого медведица с двумя медвежатами съела весь улов рыбака прямо у него на глазах. Инцидент произошел на реке Каюк на Камчатке. По словам мужчины, звери бесшумно подкрались к нему сзади, когда он рыбачил. В итоге ему пришлось отбежать на безопасное расстояние. Он попытался отогнать животных криком, но ничего не вышло. Семейство оставило его только после того, как съело всю рыбу.

дикие животные
хищники
США
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FIE лишила Эстонию чемпионата Европы из-за россиян
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
При пожаре в Лабытнанги погиб один человек
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.