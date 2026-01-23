Опасный хищник утащил домашнюю собаку в лес

В Сэддл-Ривер (штат Нью-Джерси, США) хозяева оставили во дворе маленькую собаку, которая вскоре пропала, сообщает ABC 7. Местные жители уверены, что питомца утащил в лес койот.

Незадолго до пропажи хозяева слышали характерные для диких животных звуки. Власти, предупредили жителей штата об участившихся нападениях койотов. Людей призвали внимательно следить за детьми и питомцами. Койоты особенно агрессивны во время брачного сезона с января по март, предупредили специалисты.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали ребенка от животного. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи, полиция, представители Росприроднадзора и сотрудники центра реабилитации диких животных. Состояние пострадавшей девочки оценивается как удовлетворительное.

До этого медведица с двумя медвежатами съела весь улов рыбака прямо у него на глазах. Инцидент произошел на реке Каюк на Камчатке. По словам мужчины, звери бесшумно подкрались к нему сзади, когда он рыбачил. В итоге ему пришлось отбежать на безопасное расстояние. Он попытался отогнать животных криком, но ничего не вышло. Семейство оставило его только после того, как съело всю рыбу.