Около 1,42 млн американцев обратились за пособием по безработице за неделю

https://static.news.ru/photo/7ffc6bc4-bc73-11ea-b783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Количество заявлений на первичное получение пособий по безработице в Соединённых Штатах Америке за пятнадцатую неделю с начала введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) (с 15 марта) составило около 1,42 млн, передаёт Минтруд США.

Ведомство утверждает, что с 21 по 27 июня 2020 года число обратившихся за помощью уменьшилось на 55 тыс. штук по сравнению с предыдущей неделей. С 14 по 20 июня пособия начали оформлять 1,48 млн жителей США. С 7 по 13 июня, говорится в отчёте, поступило 1,54 млн заявок, неделей ранее показатели составили 1,56 млн.

Таким образом, наблюдается тенденция к снижению. С 17 по 23 мая поступило 2,1 млн обращений, с 9 по 16 мая — 2,4 млн, а с 3 по 9 мая — 2,68 млн. Пиковая нагрузка пришлась на конец марта — еженедельно около 7 млн американцев обращались за пособиями, сообщает Минтруда. По его данным, безработица снизилась на 2,2 процентных пункта, составив 11,1%. Число рабочих мест за май возросло на 4,8 млн.

В мае американские чиновники начали смягчать ограничительные меры. Например, вернулись к работе некоторые предприятия. Но число безработных по-прежнему остаётся высоким. 5 июня Минтруд рассказал, что, безработица за май упала до 13,3%. Количество вакансий «взлетело» за этот месяц на 2,5 млн. Аналитики прогнозировали снижение безработицы до 20%, рабочих мест — на 8 млн. В апреле безработица составляла 14,7%, незанятыми оставались 20,5 млн человек.

Американский Минторг ранее сообщил, что ВВП США в I квартале 2020-го первый раз за шесть лет показал падение на 5% в годовом исчислении. Причина — пандемия COVID-19. До введения карантина в марте каждую неделю несколько сотен тысяч граждан США обращались за первичными пособиями по безработице. Обычно в Америке каждый год количество рабочих мест росло на несколько миллионов. Как отмечала газета The Washington Post, пандемия может вести на нет многолетние успехи экономики США и создать угрозы длительной разрухи, которая по масштабам сравнится с Великой депрессией (1929-1939).

Высокий уровень безработицы в США может сохраниться на длительное время. На это влияет «шок перераспределения», когда в одних секторах экономики появляются рабочие места, а в других их число сокращается. Новые рабочие места появляются не так быстро, как исчезают старые. Из-за этого безработица в стране может стать «вечной».

По словам специалистов, за последние месяцы «шок перераспределения» повлиял на 30% увольнений, 50% были связаны с последствиями блокировки экономики, а 20% уволенных граждан не хотят искать новую работу из-за высоких пособий по безработице.

Усилия властей по снижению уровня безработицы не принесут успеха. В среднесрочной перспективе резкое восстановление национального рынка труда, скорее всего, продлится недолго.

Американский президент Дональд Трамп сообщил о выделении $2,96 млрд на помощь бездомным и людям, которые могут остаться без крыши над головой из-за пандемии коронавируса. В США в апреле без работы остались 20,5 млн человек. Основная причина — соблюдение противовирусных запретов в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское правительство намерено направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, средства выделят в рамках поддержки безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения. Полученными деньгами регионы смогут частично возместить расходы по оплате труда сотрудников.

Премьер также отметил, что гражданам, которые обратятся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми.