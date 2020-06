Трамп выделит $2,96 млрд на помощь бездомным

Отмечается, что многие американские граждане из-за введенных в стране санитарных ограничений и приостановки предприятий лишились работы. Тем из них, кто оказался без дома или рискует потерять его власти США выделят $2,96 млрд.

I am allocating $2.96 BILLION in Emergency Solutions Grants to support homeless Americans and those at risk of becoming homeless because of job or wage loss, or illness due to COVID-19. We are taking care of our Nation’s most vulnerable citizens. Thanks @SecretaryCarson !