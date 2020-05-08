Большинство американцев не одобрили быстрое снятие карантинных ограничений

https://static.news.ru/photo/7c8a91e2-912f-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago- /Global Look Press

Большинство жителей США обеспокоены тем, что страна слишком быстро открывает свою экономику на фоне пандемии коронавируса.

71% американцев обеспокоены тем, что касающиеся социального дистанцирования ограничения отменяют очень быстро. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Democracy и аналитического проекта Nationscape Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 29% респондентов считают, что ограничительные меры снимают с недостаточной скоростью, отмечает The Hill.

Лишь 14% опрошенных считают безопасным прекращение режима нахождения дома, и только 9% респондентов рассказали, что в настоящий момент безопасно открыть школы и университеты.

Опрос был проведён в период с 23 по 29 апреля, в нём приняли участие 6708 американцев.

Как писал NEWS.ru, в апреле уровень безработицы в США на фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений обновил 80-летний максимум. За семь недель за пособием по безработице обратились более 33 млн жителей Штатов.