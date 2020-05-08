Большинство американцев не одобрили быстрое снятие карантинных ограничений

Большинство жителей США обеспокоены тем, что страна слишком быстро открывает свою экономику на фоне пандемии коронавируса.
71% американцев обеспокоены тем, что касающиеся социального дистанцирования ограничения отменяют очень быстро. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Democracy и аналитического проекта Nationscape Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 29% респондентов считают, что ограничительные меры снимают с недостаточной скоростью,
Лишь 14% опрошенных считают безопасным прекращение режима нахождения дома, и только 9% респондентов рассказали, что в настоящий момент безопасно открыть школы и университеты.
Опрос был проведён в период с 23 по 29 апреля, в нём приняли участие 6708 американцев.
Как писал NEWS.ru, в апреле уровень безработицы в США на фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений обновил 80-летний максимум. За семь недель за пособием по безработице обратились более 33 млн жителей Штатов.
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