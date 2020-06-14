Эксперты предрекли США «вечную» безработицу

Высокий уровень безработицы в США может сохраниться длительное время. На это влияет «шок перераспределения», когда в одних секторах экономики появляются рабочие места, а в других их число сокращается.
Об этом заявили эксперты Bloomberg. Они отмечают, что новые рабочие места появляются не так быстро, как исчезают старые. Из-за этого безработица в стране может стать «вечной».
По словам специалистов, за последние месяцы «шок перераспределения» повлиял на 30% увольнений, 50% были связаны с последствиями блокировки экономики, а 20% уволенных граждан не хотят искать новую работу из-за высоких пособий по безработице.
В Bloomberg
NEWS.ru писал, что американский президент Дональд Трамп сообщил о выделении $2,96 млрд на помощь бездомным и людям, которые могут остаться без крыши над головой из-за пандемии коронавируса. В США в апреле без работы остались 20,5 млн человек. Основная причина — соблюдение противовирусных запретов в стране.
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