Эксперты предрекли США «вечную» безработицу

https://static.news.ru/photo/0ca78972-ae60-11ea-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Высокий уровень безработицы в США может сохраниться длительное время. На это влияет «шок перераспределения», когда в одних секторах экономики появляются рабочие места, а в других их число сокращается.

Об этом заявили эксперты Bloomberg. Они отмечают, что новые рабочие места появляются не так быстро, как исчезают старые. Из-за этого безработица в стране может стать «вечной».

По словам специалистов, за последние месяцы «шок перераспределения» повлиял на 30% увольнений, 50% были связаны с последствиями блокировки экономики, а 20% уволенных граждан не хотят искать новую работу из-за высоких пособий по безработице.

В Bloomberg полагают , что усилия властей по снижению уровня безработицы не принесут успеха. В среднесрочной перспективе резкое восстановление национального рынка труда скорее всего продлится недолго.

NEWS.ru писал, что американский президент Дональд Трамп сообщил о выделении $2,96 млрд на помощь бездомным и людям, которые могут остаться без крыши над головой из-за пандемии коронавируса. В США в апреле без работы остались 20,5 млн человек. Основная причина — соблюдение противовирусных запретов в стране.