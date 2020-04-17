Количество заявок на пособие по безработице в США снижается, но незначительно. Речь по-прежнему идёт о миллионах человек, лишившихся рабочих мест на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 и нестабильности на нефтяном рынке. Американским властям пока удаётся компенсировать убытки населения, но негативные тенденции в экономике страны, судя по всему, сохранятся в долгосрочной перспективе. Экономисты предрекают худший кризис со времён Великой депрессии.

Президент Дональд Трамп официально анонсировал рекомендации федерального правительства штатам и округам по этапному и дифференцированному «открытию экономики». На первом этапе план предполагает социальное дистанцирование и ограничение собраний более 10 человек, на втором — собраний численностью свыше 50 человек и возобновление поездок и путешествий по стране, и на третьем — возвращение к нормальной жизни с продолжением выявления новых инфекций. По мнению хозяина Белого дома, последние тенденции в ряде штатов позволяют местным властям сразу приступить к первому этапу. «Рекомендации» — официальное название плана — предсказуемо раскритиковали демократы: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала план Трампа «расплывчатым и непоследовательным документом», который никак не компенсирует неспособность президента «прислушаться к учёным, произвести и распространить по стране экспресс-тесты».

Braulio Jatar/Global Look Press

По данным Министерства труда США, за прошлую неделю было подано более 5,2 млн заявок на пособие по безработице. Этот показатель существенно уступает предыдущим данным (в первую апрельскую неделю поступило более 6,6 млн прошений), однако всё равно является крайне высоким. В общей сложности с момента введения в марте ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса количество обратившихся за пособиями уже превысило 21 млн человек — против 1,7 млн до вспышки COVID-19 в США. Аналитики считают, что в итоге уровень безработицы может перешагнуть за 15%, то есть выше показателей времён Великой депрессии 1929–1939 годов.

Число людей, лишившихся работы, растёт по нескольким причинам. Во-первых, самые серьёзные убытки несёт частный бизнес. Несмотря на то что многие магазины переориентировались на продажи в онлайн-режиме, это не позволяет им сохранять прежнюю численность штата: кассиры, мерчендайзеры и другие сотрудники становятся просто не нужны, а обеспечивать их зарплатой при туманной перспективе снятия ограничений — заведомо убыточно. Ещё хуже дела обстоят у тех предпринимателей, которые даже частично не могут компенсировать свои потери из-за карантина, — у владельцев автомоек, парикмахерских и т.д.

Во-вторых, ограничения сказываются и на сотрудниках государственных учреждений. В связи с переводом основной части госслужащих на удалённую работу функционал наименее важных работников перераспределяется между высокопоставленными и более компетентными сотрудниками. Закрытие офисов также ведёт к тому, что частично невостребованными остаются представители охранных структур, клининговых компаний и других сфер обслуживания. А опций у низкоквалифицированных рабочих в условиях кризиса совсем мало, поэтому значительная часть заявлений на выплату пособия идёт и от них.

В-третьих, в регионах, ориентированных на добычу сырья, к эпидемии добавляется и фактор нестабильности на нефтяном рынке. Ряд предприятий в штате Техас уже заявил о банкротстве, а компании покрупнее в любом случае терпят убытки и в недалёком будущем могут пойти на серьёзные сокращения числа сотрудников.

Всё это ставит серьёзные вызовы перед американской администрацией. Введённый на прошлой неделе режим крупного бедствия подразумевает, что власти штатов получили доступ к федеральным средствам. Однако эти деньги направляются, в первую очередь, на сохранение инфраструктуры, поддержку местных коммунальных, медицинских служб, полиции, пожарных и т.д. Выплаты по безработице от режима крупного бедствия не зависят, но в данном случае один фактор лишь осложняет другой.

Braulio Jatar/Global Look Press

В этих условиях власти идут и на нестандартные меры. Так, по данным агентства Bloomberg, администрация Трампа в данный момент рассматривает вопрос о том, чтобы заплатить американским производителям нефти за сокращение добычи сырья. Министерство энергетики США разработало план компенсации компаниям, согласно которому 365 миллионов баррелей будут направлены в «запас» федерального правительства на случай чрезвычайных ситуаций, говорят источники. Причём речь идёт не о уже добытой нефти. Компании должны будут представить данные о разведанных месторождениях и взять на себе обязательство в будущем, когда пик кризиса минует, добыв это сырьё, передать его центральным властям.

Такие меры потребуют от конгресса миллиарды долларов, подчёркивает Bloomberg, напоминая, что администрация Трампа совсем недавно не смогла добиться от конгрессменов согласия потратить $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва. В то же время, отмечает агентство, сами планы Белого дома — беспрецедентны и отражают стремление действующего президента помочь американским нефтедобытчикам.

Однако в плане роста безработицы краткосрочный эффект от подобных шагов может быть как раз негативным, поскольку в итоге компаниям придётся, сократив добычу, уволить и часть сотрудников.