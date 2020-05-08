Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года

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Россия ведёт дезинформационную кампанию, используя в своих интересах пандемию коронавируса. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.

По его словам, Москва называет источником COVID-19 США или страны Запада. Этим она даёт понять, что намерена использовать глобальный кризис для реализации собственной «дестабилизирующей программы». Робинсон при этом не уточнил,...