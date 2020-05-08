Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Вероника Вишнякова
Фактический уровень безработицы в Соединённых Штатах обновил 80-летний максимум и составил в апреле 14,7% по сравнению с мартовскими 4,4%.
Это наивысший уровень безработицы в стране со времён Великой депрессии, уточнили в Бюро статистики американского Министерства труда. В апреле США потеряли 20,5 млн рабочих мест.
Nonfarm payroll employment falls 20.5 million in April; unemployment rate rises to 14.7% https://t.co/1Y9cSWJUIB #JobsReport #BLSdata— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) May 8, 2020
Nonfarm payroll employment falls 20.5 million in April; unemployment rate rises to 14.7% https://t.co/1Y9cSWJUIB #JobsReport #BLSdata
Как писал NEWS.ru, с момента введения карантина из-за пандемии коронавируса в Штатах более 33 млн жителей обратились за финансовой помощью. Во многих регионах страны без работы сидят 25% трудоспособных жителей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Россия ведёт дезинформационную кампанию, используя в своих интересах пандемию коронавируса. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.
По его словам, Москва называет источником COVID-19 США или страны Запада. Этим она даёт понять, что намерена использовать глобальный кризис для реализации собственной «дестабилизирующей программы». Робинсон при этом не уточнил,...
Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года