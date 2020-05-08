США

Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года

16:00, 08 мая 2020
Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Фактический уровень безработицы в Соединённых Штатах обновил 80-летний максимум и составил в апреле 14,7% по сравнению с мартовскими 4,4%.

Это наивысший уровень безработицы в стране со времён Великой депрессии, уточнили в Бюро статистики американского Министерства труда. В апреле США потеряли 20,5 млн рабочих мест.

Как писал NEWS.ru, с момента введения карантина из-за пандемии коронавируса в Штатах более 33 млн жителей обратились за финансовой помощью. Во многих регионах страны без работы сидят 25% трудоспособных жителей.

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