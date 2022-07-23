NYP: Путин и Си Цзиньпин контролируют внешнюю политику США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Си Цзиньпин

Глава Белого дома Джо Байден позволяет президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину диктовать Вашингтону внешнюю политику, считает обозреватель New York Post Дуглас Мюррей. В частности, он указывает на реакцию Китая на планы спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить с делегацией Тайвань. В Пекине заявили, что такая поездка окажет «серьезное негативное влияние» на отношения между США и Китаем. По мнению обозревателя, коммунисты в КНР не должны иметь право диктовать свой график поездок.

Кто управляет нашей внешней политикой? Это Белый дом, Госдепартамент и сенат? Или это китайское Политбюро и Кремль? Учитывая события на этой неделе, я бы сказал, что это начинает выглядеть как последнее, — говорится в статье.

Кроме того, журналист заявил о растущем влиянии президента России. По его словам, Путин становится еще богаче из-за западных санкций и знает, что зимой европейцы вследствие дефицита газа поссорятся друг с другом.

Он знает, что европейский газ зависит от него. Он знает, что, когда придет зима, европейцы, скорее всего, будут испытывать дефицит и поссорятся друг с другом. Он знает, что санкции фактически привели к росту цен на газ и нефть. Это означает, что Путин на самом деле становится еще богаче из-за санкций​, — полагает Мюррей.

Обозреватель также отмечает, что США готовы снабдить Украину «относительно легкими боеприпасами», однако не будут вооружать ее «чем-то более тяжелым». На более серьезное вооружение Киев не может рассчитывать, поскольку Белый дом испытывает «страх перед тем, как Путин отреагирует, если мы это сделаем».

Америка и ее союзники уже сделали все, что они осмелились сделать с Россией. И Россия это знает. И, похоже, Россия может противостоять этому, — отмечает обозреватель.

Ранее обозреватель гонконгского издания South China Morning Post Мохамед Зишан заявил, что Путин заручился поддержкой развивающихся стран и сломал программу Запада по Украине. По мнению журналиста, призывы западных стран объединиться против России из-за спецоперации не нашли отклика в других частях мира.