Невиновный житель США вышел на волю после 28 лет в камере смертников

https://static.news.ru/photo/767f8634-a8bf-11ea-932b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Житель Соединённых Штатов Уолтер Огрод покинул тюрьму после 28 лет заключения. Мужчине удалось доказать, что он невиновен.

Его обвиняли в убийстве четырёхлетней девочки, передаёт Mirror. Однако оказалось, что он вынужден был дать ложные признательные показания.

Адвокат мужчины отметил, что его клиент почувствовал большое облечение и был доволен. Ему грозила смертная казнь.

Как писал NEWS.ru, 5 марта в Штатах за соучастие в убийстве трёх полицейских казнили жителя Алабамы Натаниэля Вудса. 16 марта из-за начавшейся пандемии коронавируса в Техасе было принято решение отложить казнь Джона Уильяма Хаммела, приговорённого к высшей мере наказания за убийство родных.