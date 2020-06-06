Невиновный житель США вышел на волю после 28 лет в камере смертников

Житель Соединённых Штатов Уолтер Огрод покинул тюрьму после 28 лет заключения. Мужчине удалось доказать, что он невиновен.
Его обвиняли в убийстве четырёхлетней девочки,
Адвокат мужчины отметил, что его клиент почувствовал большое облечение и был доволен. Ему грозила смертная казнь.
Как писал NEWS.ru, 5 марта в Штатах за соучастие в убийстве трёх полицейских казнили жителя Алабамы Натаниэля Вудса. 16 марта из-за начавшейся пандемии коронавируса в Техасе было принято решение отложить казнь Джона Уильяма Хаммела, приговорённого к высшей мере наказания за убийство родных.
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