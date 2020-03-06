https://static.news.ru/photo/67b53d42-5f90-11ea-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Летальную инъекцию ввели 43-летнему жителю американского штата Алабама Натаниэлю Вудсу. Мужчину казнили как соучастника убийства трёх полицейских, совершённого в 2004 году.

Расправа над стражами порядка произошла во время антинаркотического рейда, отмечает Reuters. Приятель Вудса, Кэрри Спенсер, также был приговорён к смертной казни. Мужчина ожидает приведения наказания в исполнение.

Alabama man executed for role in 2004 killing of three police officers https://t.co/Qkg1YYpFl2 pic.twitter.com/miXyTSyr89 — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в штате Техас был казнён мужчина, убивший своих дочерей, супругу, её сестру и тестя. Расправу Абель Очоа совершил после того, как жена отказалась дать ему денег для покупки наркотиков.