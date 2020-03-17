https://static.news.ru/photo/33235c10-6834-11ea-b47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rj Sangosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Техасе Апелляционный суд по уголовным делам отложил на 60 дней казнь мужчины, приговорённого в 2011 году к высшей мере наказания за убийство родных. Причиной переноса намеченной на 18 марта казни стала пандемия коронавируса.

44-летний Джон Уильям Хаммел в декабре 2009 года зарезал беременную жену Джой и до смерти забил битой тестя. Доказательства также указывали на то, что он расправился с пятилетней дочерью, после чего поджёг дом, однако к казни мужчина был приговорён только за убийство супруги и её отца, отмечает ABC News.

Распространение COVID-19 повлекло за собой перенос процесса по делу россиянина Евгения Никулина, которого в США обвиняют в киберпреступлениях, писал NEWS.ru.