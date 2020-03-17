Начавшийся на прошлой неделе процесс по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в Соединённых Штатах в совершении киберпреступлений, 16 марта был отложен на 48 часов. Причиной стала пандемия коронавируса, говорится в судебном распоряжении.
Из-за вспышки COVID-19 в Сан-Франциско и окрестностях были введены ограничения на передвижение граждан.
Власти США считают Никулина причастным к хакерским атакам на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring, совершённым в 2012 году. Сам россиянин уверяет, что от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США. Он отказался признавать свою вину, писал NEWS.ru.