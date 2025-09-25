Невиновный мужчина получил гигантскую компенсацию после 38 лет в тюрьме

Житель США Морис Гастингс, осужденный на пожизненный срок по ложному обвинению, получил $25 млн (2 млрд рублей) компенсации, передает ABC News. Он провел 38 лет в тюрьме.

Гастингса арестовали в 1983 году после пропажи Роберты Уайдермайер. Женщина исчезла, когда возвращалась домой с работы, ее автомобиль был угнан. Позже супруг пострадавшей заметил в похожей машине Гастингса.

Супруг пропавшей женщины утверждал, что Гастингс вряд ли был причастен к ее исчезновению, однако его все равно признали виновным. Предполагается, что мужчину подставили сотрудники полиции.

Невиновный добивался пересмотра дела с 2000-х годов. Однако лишь в 2022 году правоохранители провели экспертизу ДНК, которая подтвердила непричастность Гастингса. При этом настоящий убийца Уайдермайер скончался в 2020 году в тюрьме, отбывая срок по другому делу.

