25 сентября 2025 в 12:59

Невиновный мужчина получил гигантскую компенсацию после 38 лет в тюрьме

Невиновный американец отсидел в тюрьме 38 лет и получил $25 млн

Морис Гастингс Морис Гастингс Фото: AP/ТАСС

Житель США Морис Гастингс, осужденный на пожизненный срок по ложному обвинению, получил $25 млн (2 млрд рублей) компенсации, передает ABC News. Он провел 38 лет в тюрьме.

Гастингса арестовали в 1983 году после пропажи Роберты Уайдермайер. Женщина исчезла, когда возвращалась домой с работы, ее автомобиль был угнан. Позже супруг пострадавшей заметил в похожей машине Гастингса.

Супруг пропавшей женщины утверждал, что Гастингс вряд ли был причастен к ее исчезновению, однако его все равно признали виновным. Предполагается, что мужчину подставили сотрудники полиции.

Невиновный добивался пересмотра дела с 2000-х годов. Однако лишь в 2022 году правоохранители провели экспертизу ДНК, которая подтвердила непричастность Гастингса. При этом настоящий убийца Уайдермайер скончался в 2020 году в тюрьме, отбывая срок по другому делу.

Ранее американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию. В декабре 2024 года полиции удалось уговорить его вернуться в США. Суд приговорил мужчину к 89 дням тюрьмы — это ровно столько, сколько длились поиски, — и обязал выплатить компенсацию в размере $30 тыс. (более 2,4 млн рублей) за затраты на операцию.

США
компенсации
тюрьмы
полицейские
