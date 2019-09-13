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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США приняло меры против трёх групп хакеров из КНДР. Организации Lazarus Group, Bluenoroff и Andfriel подпали под действие американских санкций.

Действия Вашингтона обусловлены тем, что американская сторона считает киберпреступников ответственными за проведение ряда атак на жизненно важные объекты инфраструктуры, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что американская администрация не ставит перед...