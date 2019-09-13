https://static.news.ru/photo/c326b8f6-d64f-11e9-adc9-fa163e074e61_660.jpgФото: Nelvin C. Cepeda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция каждый год обходится стране в $300 миллиардов.
Нелегальная миграция стоит США 300 миллиардов долларов в год. Для этого нет никаких причин. Всё идёт к тому, чтобы уменьшить эту цифру. Это всё равно произойдёт, — написал глава государства в Twitter.
Illegal Immigration costs the USA over 300 Billion Dollars a year. There is no reason for this, and things are being set in motion to have this number come WAY DOWN. Democrats could end Loopholes and it would be a whole lot easier, and faster. But it will all happen anyway!....
Как сообщал News.ru, борьба с нелегальной миграцией занимает приоритетное место в политике президента США Дональда Трампа. Он объявил, что с 10 июня вводится пятипроцентная пошлина на все мексиканские товары, она будет увеличиваться на 5% ежемесячно, пока не достигнет 25%. Снижения не будет, пока Мексика не справится с потоком мигрантов со своей территории.