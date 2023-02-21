«Некий абсурд»: в Белом доме ответили на слова Путина об угрозе с Запада Советник президента США Салливан назвал абсурдными заявлениями Путина о военной угрозе от Европы

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

В Белом доме США сочли абсурдными заявления президента Владимира Путина о готовности стран Запада проявить военную агрессию против России, передает издание Independent. С такими возражениями выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Никто не нападает на Россию. Есть какой-то абсурд в представлении о том, что Россия находилась под какой-то военной угрозы со стороны Украины или кого-либо еще, — заявил Салливан.

В ходе послания Федеральному собранию Путин призвал Минобороны подготовить ядерное оружие к испытаниям. Ведомство совместно с Росатомом должны быть готовы к испытаниям в случае, если так же поступят власти США. Также президент заявил о приостановке участия в договоре СНВ, ограничивающем возможности стратегического вооружения стран. Он потребовал, чтобы Франция и Британия дали свои разъяснения по поводу участия в этом договоре.

Выступление Путин начал в том числе с критики НАТО за расширение альянса, приближение к границам России. Также он обвинил Пентагон в обширном военном присутствии на всей планете, заявив, что у США сотни военных баз в различных странах.