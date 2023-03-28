Не менее 35 мигрантов сгорели в мексиканском миграционном центре В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре

Фото: Соцсети

Пожар в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес

По меньшей мере 35 мигрантов погибли, около 100 пострадали при пожаре в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Excelsior. Пострадавшие отравились угарным газом, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Возгорание произошло в месте содержания под стражей мигрантов, которые пытались незаконно попасть в США. По данным газеты, пожар устроили пытавшиеся сбежать мигранты.

Ранее в США опрокинулись две рыболовные лодки. В одной из них находились восемь человек, в другой — 15. Погибли восемь человек. Это могли быть незаконные мигранты, которые по морю пытались добраться до США.

В 2022 году почти 250 тысяч мигрантов из Панамы пересекли «смертоносные джунгли» Дарьенского ущелья, пытаясь добраться до США, сообщала министр иностранных дел страны Джанаина Тевани. По ее словам, многие из тех, кто пользовался данным маршрутом, были контрабандой доставлены к границе Колумбии. При этом министр подчеркнула, что людей сознательно вводят в заблуждение относительно безопасности путешествия через джунгли, что ведет к смерти потенциальных мигрантов.