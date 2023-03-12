Столкновение рыбацких лодок в США обернулось трагедией ABC News: восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в США

Фото: Natalya Loginova/Russian Look\Global Look Press

В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок. Инцидент произошел в калифорнийском городе Сан-Диего. О трагедии сообщает телеканал ABC News.

По меньшей мере восемь человек погибли после того, как две лодки перевернулись вблизи черного пляжа Сан-Диего, — говорится в сообщении.

Как рассказали сотрудники местной спасательной службы, опрокинулись две рыболовные лодки. В одной из них находились восемь человек, в другой — 15. Для их поисков пришлось использоваться данные GPS с телефона одной из выживших, которая сообщила о произошедшем.

Национальности погибших не уточняются, однако СМИ не исключает, что речь может идти о незаконных мигрантах, которые по морю пытались добраться до США.

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