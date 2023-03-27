В Панаме сообщили о массовом бегстве в США через «смертоносные джунгли» МИД Панамы: 250 тысяч мигрантов пытались проникнуть в США через «смертоносные джунгли»

Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

В 2022 году почти 250 тысяч мигрантов из Панамы пересекли «смертоносные джунгли» Дарьенского ущелья, пытаясь добраться до США. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Джанаина Тевани, ее слова приводит Financial Times. Министр предположила, что в нынешнем году число мигрантов может увеличиться до 400 тысяч.

Мы ожидаем, что в этом году регион пересекут 400 000 человек, — сказала Тевани.

Она добавила, что многие из тех, кто пользовался данным маршрутом, были контрабандой доставлены к границе Колумбии. При этом министр подчеркнула, что людей сознательно вводят в залуждение относительно безопасности путешествия через джунгли, что ведет к смерти потенциальных мигрантов.

FT отмечает, что путь через Дарьенское ущелье считается очень опасным по причине непроходимых болот, ядовитых змей и обосновавшихся в тех местах банд. Как подсчитали власти Панамы, всего за 2022 год регион пересекли 248 284 человек, в числе которых представители Латинской Америки, Китая, Афганистана и других стран.

При этом только с января по октябрь прошлого года на южной границе США были задержаны порядка 2,4 млн мигрантов. В Вашингтоне данный поток назвали самым большим миграционным кризисом, с которым в принципе сталкивались в США.

По официальным данным, около трети мигрантов, совершивших переход через Дарьенское ущелье в текущем году, прибыли из Гаити, также наблюдается рост числа мигрантов из Китая.

Ранее сообщалось, что в американском приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо объявлено чрезвычайное положение из-за мигрантов. Об этом заявил местный мэр Оскар Лисер. Градоначальник подчеркнул, что решение было принято им после разговора о ситуации вокруг мигрантов с «федеральными партнерами». На фоне введения чрезвычайного положения местные власти смогут привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию. В частности, речь идет о работе с приютами для мигрантов и обеспечении работы правоохранительных структур.