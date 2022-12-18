В американском городе объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов

Фото: Christian Chavez/AP/TASS

В американском приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо объявлено чрезвычайное положение из-за мигрантов. Соответствующее заявление сделал местный мэр Оскар Лисер. Градоначальник подчеркнул, что решение было принято им после разговора о ситуации вокруг мигрантов с «федеральными партнерами».

Я говорил с нашими федеральными партнерами, они считают, что в среду количество мигрантов увеличится с 2,5 до 6 тысяч. Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был «нет». Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно, — сказал Лисер.

На фоне введения чрезвычайного положения местные власти смогут привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию. В частности, речь идет о работе с приютами для мигрантов и обеспечении работы правоохранительных структур.

В Эль-Пасо фиксируются нулевые и отрицательные температурные показатели. При этом на улицах города заметно увеличилось число мигрантов, которые ночуют на открытом воздухе. А на следующе неделе иссякнет действие раздела 42, который позволяет высылать мигрантов, прибывших из регионов, где высок риск заболевания COVID-19.

Ранее западные журналисты писали, что страны Евросоюза стали уставать от украинских беженцев, ряд политиков призывают к ужесточению законодательства для борьбы с нелегальными мигрантами. Простые европейцы, по мнению обозревателей, стали относиться к беженцам гораздо прохладнее из-за роста инфляции и сокращения бюджетов своих стран.