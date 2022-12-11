FT: Европа устала принимать украинских беженцев

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы

Страны Евросоюза стали уставать от украинских беженцев, ряд политиков призывают к ужесточению законодательства для борьбы с нелегальными мигрантами, пишет Financial Times. Простые европейцы, по мнению обозревателей, стали относиться к беженцам гораздо прохладнее из-за роста инфляции и сокращения бюджетов своих стран.

Количество беженцев с Украины и других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой, — говорится в публикации.

По словам авторов, в ряде стран правительственные программы по поддержке беженцев уже не справляются с ростом числа мигрантов. При этом очередная их волна ожидается уже этой зимой.

Политики ищут выход из создавшейся ситуации. В частности, в Германии в качестве одного из путей разрешения ситуации предложили распределить украинских беженцев по всей Европе.

В начале декабря политик из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Фредерик Пауль заявил, что растущее число украинских беженцев приближает немецкое общество к «критической точке». Муниципалитеты уже сталкиваются с «огромными проблемами» из-за большого числа беженцев, к этому добавляются инфляция и энергетический кризис.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев усомнился в желании ЕС принять еще одну волну украинских беженцев. По его словам, власти европейских стран могут отменить большинство льгот для поддержки мигрантов, оставив только минимум из них.