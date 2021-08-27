Названы дальнейшие действия США после громких заявлений Байдена

После жёсткого выступления президента США Джо Байдена по Афганистану последует ряд действий, в результате которых последуют точечные удары. Об этом «360» рассказала старший научный сотрудник Института США и Канады американист Александра Филиппенко.

Байден назвал день выступления самым тяжёлым днём президентства. Это послание, которое говорит, что США всё-таки остаются в этом регионе. После этого последуют, наверное, точечные удары конкретным лицам, — отметила американист.

Дальнейшие действия американского лидера сейчас вряд ли найдут поддержку у народа и в долгосрочной перспективе это может стать для него серьёзным ударом, считает политолог.

Однако хорошо известна практика, когда спецслужбы США тратят многие годы на поиски и уничтожение виновников, причастных к какому-либо теракту. Это может произойти и сейчас, резюмировала Филиппенко.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в России запрещена) после терактов в аэропорту Кабула.