Названа дата, когда в США вступит в силу потолок цен на российскую нефть Потолок цен на российскую нефть в США вступит в силу 5 февраля

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подписала документ, в соответствии с которым потолок цен на нефтепродукты из России вступает в силу с 5 февраля. Лимит составит 100 и 45 долларов за баррель при премии и дисконте к топливу соответственно. Кроме того, подписанное министром распоряжение запрещает перевозку нефтепродуктов морем и оказание сопутствующих услуг при несоблюдении ограничений.

Министр финансов после консультаций с госсекретарем настоящим выносит определение, что с 00:01 восточного стандартного времени 5 февраля 2023 года ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с дисконтом к нефти составит 45 долларов за баррель, ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с премией к нефти — 100 долларов за баррель, — говорится в распоряжении.

Также документ запрещает компаниям в США, как и физлицам, оказывать услуги по перевозке российских нефтепродуктов в случае несоблюдения ограничений.

Ранее страны — члены Европейского союза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках.