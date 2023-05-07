«Настоящие дураки»: экс-аналитик ЦРУ оценил организацию атаки на Кремль Экс-аналитик ЦРУ Флейц: США обвиняют в атаке на Кремль из-за их слабого президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц заявил, что весь мир считает Соединенные Штаты организатором атаки беспилотников на Кремль из-за скверного руководства, которое демонстрирует президент США Джо Байден. Самих организаторов атаки в интервью телеканалу Newsmax он назвал «настоящими дураками».

На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим стоит Вашингтон, — подчеркнул аналитик.

Флейц считает, что Байден никогда не обладал качествами мирового лидера. Кроме того, нынешний американский лидер ужасно подает информацию. Сочетание таких факторов, уверен аналитик, делает ситуацию вокруг атаки на Кремль крайне опасной. При этом, по мнению эксперта, ее спланировали и совершили «настоящие дураки», особенно если они выбирали целью теракта президента России Владимира Путина.

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских дронов на Кремль. По его словам, без ведома Запада «киевские террористы» не могли совершить подобного шага. В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль, никто не пострадал.