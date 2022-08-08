Наше дело ультраправое: консерваторы США восхищены премьером Венгрии «Нам надо больше Чаков Норрисов, а не трансвеститов», — заявил Виктор Орбан, выступая вместе с Трампом перед американскими консерваторами в Техасе

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Конференция консервативных движений США (она завершилась утром 8 августа по московскому времени), на которой сторонники традиционных ценностей всех оттенков обсуждали, как спасти мир от леволиберальной заразы, показала: правое дело на подъеме не только в Америке, а и повсюду в мире. NEWS.ru разбирается с тем, почему возник этот «правый Интернационал» и как получилось, что американские консерваторы радостнее аплодируют заезжему европейскому политику, чем своим собственным хранителям старой доброй Америки.

Среди посетивших четырехдневную конференцию Комитета консервативных политический действий (Conservative Political Action Committee, СРАС) подавляющую часть составляли политики, имена которых за пределами Соединенных Штатов мало кому что-либо говорят. Но из тех немногих, которые известны за пределами «неоконовской» тусовки (как называют политиков, убежденных в том, что добро в их понимании должно быть с кулаками), Даллас почтили своим присутствием такие тяжеловесы, как экс-президент США Дональд Трамп, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также сенаторы Рон Десантис и Том Круз, которые надеются, что именно они станут кандидатами от республиканцев на выборах президента в 2024 году.

Даллас-на-Дунае

Поскольку конференция консерваторов не претендует на событие международного масштаба, а сфокусирована именно на внутриамериканские дела, то понятно, что её главными темами были штурм Капитолия радикальными трампистами 6 января 2021 года, возможность переизбрания Трампа в Белый дом, прекращение урезания финансирования полиции, защита права граждан на ношение оружия, отмена права на аборты и другие вопросы правоконсервативной повестки.

Однако сам факт приглашения на конференцию СРАС главы венгерского правительства, а еще более — выступление оного в Далласе — показали, что консервативный дискурс в разных его ипостасях (антииммигрантской, ксенофобской, гомофобской, антиглобалистской, националистической, традиционалистской и прочих) ни в коем случае не является «собственностью» американской политики и в том или ином виде разделяется и поддерживается столь непохожими, а часто и прямо враждебными друг другу политиками, будь то французский «Национальный фронт», украинские «правосеки», американский ку-клукс-клан, польский «Конгресс новых правых», а также идеологи «Русского мира».

На фоне многих из этих движений (некоторые из которых используют сходную с нацистской символику) добрая «Большая старая партия» (GOP, как неофициально называют Республиканскую партию) выглядит образцом умеренности и аккуратности. Но её видные деятели со всё большей тревогой отмечают, что влияние Дональда Трампа ощутимо и быстро радикализирует партию, сдвигая ее к опасному рубежу, за которой GOP рискует выйти за границы мейнстримовского поля и оказаться в одной лодке с группировками, которые для американского истеблишмента выглядят нерукопожатными.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Об этом в последний день конференции СРАС предупредила видная республиканка из штата Вайоминг Лиз Чейни, заявившая, что GOP «тяжело больна» и нет гарантий, что партия выздоровеет, пока в её рядах формально пребывает Дональд Трамп.

Наша партия продолжает скатываться в придорожную канаву. Чтобы её оттуда вытащить, может понадобиться несколько (электоральных) циклов. Я вижу, что некоторые демократы защищают нашу Конституцию гораздо последовательнее, чем некоторые республиканцы. Я лично готова пожертвовать своим мандатом ради того, чтобы защитить конституцию, — заявила она.

При этом для политических аналитиков является очевидным, что хор критиков Трампа из рядов республиканцев (Лиз Чейни далеко не одинока в своих опасениях) описывается фразой «собаки лают, а караван идет». Проведенный в ходе конференции СРАС экспресс-опрос ее участников показал, что поддержка миллиардера на правом фланге не подлежит сомнению. Понятно, что устроенный на скорую руку опрос — это не праймериз, однако ближайшие конкуренты Трампа за право возглавить GOP, Рон Десантис и Тед Круз, получили симпатии... двух процентов опрошенных каждый.

Это заметно отличается от данных более официальных опросов, согласно которым Трамп один получает «только» 44–49% голосов однопартийцев. Это «только» сравнимо с той поддержкой, которую получили бы все его конкуренты вместе взятые, если бы праймериз состоялись в ближайшие выходные.

Орбан: наша цель — взять власть в Вашингтоне

Политологи отмечают, что тактика Трампа в точности совпадает с поведением кукушки, которая, не имея собственного гнезда, занимается «сквоттингом» чужих. В отличие от разочарованных сторонников обеих ведущих партий США, которые в начале августа объявили о создании «третьей силы», Трамп пользуется ресурсами одной из них без зазрения совести, мало беспокоясь о том, что его активность раскалывает партию, интересы которой, казалось бы, он должен отстаивать.

В этом есть циничный политический расчет, потому что в среде правых (и чем ближе к краю, тем отчетливее) ценится именно «сильная рука», политик с авторитарными замашками, а не «мягкотелость» — ведь именно она, по мнению радикалов, и стала причиной того, почему традиционалисты в последнее десятилетие уступают свои позиции почти на всех фронтах.

Редкие успешные контратаки консерваторов, вроде решения Верховного суда США по абортам, не отменяют тот факт, что стратегическая инициатива сегодня принадлежит леволиберальному движению, проявляющемуся в политике как избрание президентом «живого трупа» Джо Байдена, а в обществе — как «культура отмены» и обратная дискриминация любых «большинств».

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Почему именно в таком противоречивом политике как Трамп правые видят свою надежду и опору, очень внятно объяснил его венгерский поклонник Виктор Орбан, выступая в Далласе. При этом его ремарки выходили за рамки дипломатических приличий, так как являлись прямым вмешательством во внутреннюю политику чужой страны.

Я не могу диктовать вам решения, но одну вещь я вам точно скажу: миру нужны сильные лидеры. Только они способны положить конец войнам. И это не демократы. Нам нужна сильная Америка с сильным лидером. Только он отправит глобалистов в ад. В ином случае Запад продолжит воевать сам с собой. Поэтому наша цель — взять власть в Вашингтоне и Брюсселе и спасти западную цивилизацию, которая сегодня нам не принадлежит, — заявил он под бурные аплодисменты аудитории.

Последнее — практически цитата, преднамеренная или нет, из заявления самого Трампа, сделанного им 6 января 2021 года и обращенная к собравшейся вокруг Капитолия толпе: «Вы должны сражаться как дьяволы, иначе у вас отнимут страну».

Орбан персонально обрушился на Джорджа Сороса, пользуясь тем, что знаменитый филантроп — выходец из Венгрии. Он объявил Сороса главным врагом западного мира, диктующим свою злую волю венграм и прочим народам, отнимая у тех «христианские ценности» (намек на еврейское происхождение Сороса).

Орбан затмил Трампа

Американские, и не только американские контрпрогрессисты ополчились на глобалистов достаточно неожиданно, потому что именно леволиберальные и прокоммунистические силы видели в глобализме проект американского империализма. Но с начала XXI века отношение к глобализации мировой экономики у правых стало меняться на диаметральное, сказал NEWS.ru политолог Валерий Любин.

В Америке в какой-то момент вдруг стали подозревать, что глобализация работает на конкурентов США, которые благодаря ей получают передовые технологии и становятся независимыми от западных, в первую очередь американских, спонсоров. Такой разворот на 180 градусов в отношении правых к глобализации вызван, конечно, ростом Китая, который снял все сливки с международного разделения труда. Консерваторы всего мира сейчас отчаянно пытаются поэтому затормозить, а лучше — развернуть вспять процесс взаимной интеграции национальных экономик, и для них строительство стен как в переносном, так и буквальном смысле является естественной реакцией на размывание национальных границ. Орбан как европеец чувствует это даже острее, чем Трамп, потому что Венгрия как страна Шенгенской зоны живет с дверями нараспашку, в то время как у США есть только одна проблемная сухопутная граница, с Мексикой. Валерий Любин завотделом стран Западной Европы и Америки ИНИОН РАН

Фото: Stefano Costantino/Global Look Press Виктор Орбан

Организаторы конференции СРАС не пожалели, что пригласили в Даллас венгерского политика-автократа. По общему мнению, Орбан прекрасно ориентируется в американской консервативной повестке и говорит с трампистами на одном языке. Временами казалось, что он выступает с речью не как приглашенный иностранный спикер, а как кандидат в президенты США.

По единогласному мнению наблюдателей, на конференции СРАС Орбан затмил самого Трампа, который, к разочарованию собравшихся, как заевшая пластинка повторял всем надоевшие фразы про украденные выборы и достижения своей администрации в строительстве стены на границе с Мексикой. Единственный раз, когда аудитория очнулась от скуки во время выступления экс-президента, было, когда он пообещал в случае своего возвращения в Белый дом ликвидировать Министерство народного образования. В то же время речь Орбана изобиловала отсылками на американские культурные мемы вроде «нам надо больше Чаков Норрисов, а не трансвеститов», или «Венгрия сияет в Европе как одинокая звезда» (намек на неофициальное название Техаса Штат одинокой звезды), или «нам не надо больше двух полов» и т.д.

Последняя ремарка Орбана опять же звучит в унисон с праворадикальным мировосприятием, густо пропитанным уличным маскулинизмом, где одинокий (как звезда на флаге Техаса) и вооруженный до зубов герой сражается с врагами, предателями, извращенцами и прочими врагами «добропорядочных граждан».

Такой набор положительных (с точки зрения правых) качеств для «сильного лидера» тоже не случаен. В недавнем докладе комитета по надзору за оборотом оружия Конгресса США прямо указывается на то, что оружейное лобби сознательно пестует самые примитивные представления американцев, в первую очередь молодежи, о том, что «крутой парень» должен ненавидеть «извращенцев» и очищать от них общество со скорострельной винтовкой AR-15 в руках. По сути, такую же позицию занимает и Виктор Орбан, который призвал своих слушателей «выстроить стену вокруг наших детей, которая оградила бы их от извращенной гендерной идеологии».

Производители оружия апеллируют к представлениям молодежи о том, что такое мужественность. Так, в одной из реклам говорится, что «обладание AR-15 выдвигает тебя на вершину тестостеронной пищевой цепочки». Оружейное лобби прямо ориентируется на систему понятий белых расистов и экстремистов, сознательно подстегивая межрасовую напряженность. Это лобби делает прибыль на крови невинных американцев, — говорится в докладе.

Доклад Конгресса, хотя прямо там об этом не говорится, тем самым помещает «невинных американцев» по одну сторону невидимой баррикады, по другую сторону которой оказываются в одной теплой компании Дональд Трамп, все «трамписты» и «орбанисты», уличные террористы с AR-15, ку-клукс-клановцы и прочие, кому либералы, прогрессисты, мигранты и сторонники права на аборты мешают сделать Америку снова великой.