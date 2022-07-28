Скрестить слона с ослом: в США создадут третью «большую партию» Бывшие республиканцы и демократы объединились для формирования «альтернативной» политической силы. Но сумеет ли она пошатнуть двухпартийную систему

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Десятки выходцев из рядов двух главных политических партий США — Республиканской и Демократической — объявили о создании нового объединения под названием «Вперед» (Forward). Впервые об этом событии, которое поспешили назвать вспышкой сверхновой на американском политическом небосклоне, сообщило накануне агентство Reuters. Предполагается, что «Вперед» станет третьей партией национального масштаба, которая сможет предложить альтернативу миллионам американцев, разочаровавшихся в традиционной двухпартийной системе. Последний раз крупная третья партия (Либерально-демократическая) участвовала в выборах еще в XIX веке. NEWS.ru выяснил, есть ли у «третьей партии» шансы на выживание или она, как и полагается сверхновой, погаснет столь же быстро, как возникла.

«Вперед» — и точка

О создании третьей силы, в равной степени удаленной от консервативных республиканцев и прогрессистских демократов, несколько десятков их бывших членов объявили на собрании в Лос-Анджелесе — неформальной столице американского диссидентства. Предполагается, что новая партия будет центристской, хотя четкой политической программы у нее нет, признает Reuters.

С какой стороны мы будем подступаться к проблемам, стоящим перед Америкой? Не слева. Не справа. Только двигаясь вперед, — пояснили создатели партии, обыгрывая ее незатейливое название.

На первом этапе «Вперед» будет управляться дуумвиратом в лице известного политика, бизнесмена и лоббиста Эндрю Янга, который в 2020 году пытался выдвинуться кандидатом в президенты США от Демпартии (но даже не прошел праймериз), и бывшей республиканки, в прошлом губернатора штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитмен.

Причиной, которые побудили бывших политических оппонентов объединиться в один лагерь, они называют общее для них и «миллионов избирателей» отвращение к существующей двухпартийной системе — мол, она-то и привела Америку в нынешнее состояние системного кризиса, распада и загнивания.

Фото: Ron Adar/Global Look Press Эндрю Янг

В ближайшие два месяца Янг, Уитмен и другие активисты «Вперед» будут колесить по двум десяткам городов по всей стране, сколачивая её низовые подразделения. Их делегаты соберутся на учредительный съезд — он назначен на 24 сентября в Хьюстоне. А следующим летом «Вперед» планирует провести уже первый полноценный национальный съезд партии в одном из крупных городов США. Как ожидается, на нем будет выдвинут «вперёдовский» кандидат в президенты США на выборах 2024 года.

К тому времени «вперёдовцы» планируют укорениться во всех 50 штатах. Янг и Уитмен утверждают, что на низовом уровне число их сторонников исчисляется сотнями тысяч. Впрочем, для 300-миллионной страны это вряд ли может служить серьезной электоральной базой. Поэтому задача «Вперед» — расширить её к концу 2024 года до таких размеров, чтобы за её кандидата проголосовал хотя бы один выборщик, что само по себе станет успехом, учитывая, что ранее ни один независимый кандидат не получал ни одного голоса в коллегии выборщиков.

Сами Янг и Уитмен уверяют, что их политический «стартап» не просто доживет до выборов 2024 года, но и имеет шансы на этих выборах всерьез побороться за Белый дом. Они ссылаются на опросы общественного мнения. В прошлом году социологическое агентство Gallup выяснило, что почти две трети американцев (62%) испытывают разочарование в обеих «старых» партиях и с готовностью проголосовали бы за третью силу. Но, разумеется, только при условии, что эта сила реальна и под нее не маскируется очередной «диванный» проект кучки политических фриков. В 2020-м американцев, приветствовавших третью силу, было только 57%.

Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press Американцы

Слились в экстазе

Как отмечает Reuters, новая партия сформирована путем слияния нескольких политических групп. Ее ядро — предыдущее детище Янга, так называемый комитет политических действий, основанный еще в 2021 году под одноименным названием «Партия Вперед» (предшественница нынешней). Сейчас к ней примкнуло движение «Обнови Америку» (Renew America Movement), созданное также год назад в противовес трампистам. В него вступили десятки бывших чиновников республиканских администраций Рейгана, Буша-старшего и Буша-младшего и, разумеется, «дезертиры» из команды самого Трампа. Правда, на тот момент «обновленцы» еще не рискнули открыто рвать с Республиканской партией. Аналогичные процессы происходили и в Демпартии, из которой вышла платформа «Служу Америке» (Serve America Movement). Теперь она также примкнула к новой партии Янга и Уитмен.

Стартовый бюджет «Вперед» — $5 млн. Он кажется смехотворным для партии, которая претендует на лавры общенациональной. Тем не менее Эндрю Янг уверяет, что на нее вот-вот прольется золотой дождь.

У нас очень сильная финансовая база. Доноры стоят в очереди, чтобы внести пожертвования. Деньги для нас не проблема, — заявил Янг.

В американской политической практике идеологические платформы никогда не решали судьбу тех или иных политиков, всё решали большие деньги. И пока непонятно, почему нынешняя попытка должна стать успешнее предыдущих, сказал в беседе NEWS.ru американист Павел Шариков.

Политика в США очень персонифицирована, партийная принадлежность играет второстепенную роль, и политики беззастенчиво используют партии в качестве карьерного лифта, меняя их, если видят, что в ее рядах у них больше шансов продвинуться. И это воспринимается как норма, а не как беспринципность, особенно в «колеблющихся штатах». За каждым таким политиком стоят крупные спонсоры, и если речь идет об уровне президентской кампании, то там счет идет на миллиарды долларов. Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

Фото: Adam Schultz/Global Look Press Джо Байден

Собственно, в программе «Вперед» — во всяком случае в том виде, в каком она была презентована,— нет ровным счетом ничего революционного или потрясающего основы общественного строя США. Лозунги «сделать экономику более справедливой и процветающей», «дать американцам больше электорального выбора», «сделать управление страной более прозрачным» и другие легко могли написать в своих программах и демократы, и республиканцы.

Даже само предельно нейтральное название новой партии подчеркивает, что действовать она намерена в среде умеренности и аккуратности, и ни о каких штурмах Капитолия (иначе как через выборы) не помышляет. Если это и революция, то в белых перчатках (что, как в свое время предупреждал Владимир Ленин, добром не кончается).

Умеренность и аккуратность

По мнению многих аналитиков, именно в этой подчеркнутой умеренности и таится малообещающее будущее «Вперед». Американское общество поляризуется семимильными шагами, и избирателям больше импонируют те или иные радикальные программы, чем то, что в американской фразеологии называется middle-of-the-road ride — «ни вашим, ни нашим», ни влево, ни вправо, аккуратное движение по разделительной линии на дороге.

Не исключено, что пошумев год-два, лидеры «Вперед» осознают: такая позиция заводит их туда же, где сейчас пребывают Партия реформ, Либертарианская партия и другие «третьи силы» (сегодня в Америке насчитывается около 40 мелких партий, про которые они зачастую даже не слышали). И тогда её актив снова вернется, как блудные сыны, в лоно одной из двух «настоящих» партий, не исключает Павел Шариков.

Само наличие крупной партии-спойлера вынуждает две основные партии эволюционировать, заимствовать какие-то лозунги у третьих сил. Тем самым партии «ослов» и «слонов» (эмблемы демократов и республиканцев. — NEWS.ru) вновь становятся привлекательными для независимых политиков и «дезертиров», которые на определенном этапе возвращаются обратно в их ряды. Поэтому я не исключаю, что «Вперед» — временное прибежище, где «диссиденты» могут пересидеть какое-то время, чтобы затем влиться в состав Республиканской или Демократической партии. И их туда с радостью примут, учитывая, что они принесут с собой капитал — и политический, и реальный. Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

Так что сенсация состоит не в самом факте создания «Вперед», чья программа совершенно центристская и умеренная, а в том, что ее лозунги провозглашены не с платформы одной из двух мейнстримовских партий, а третьей стороной.

Фото: Lev Radin/Global Look Press Эндрю Янг

Третий лишний

Оснований опасаться, что «Вперед» разделит судьбу предыдущих движений, пытавшихся стать третьей силой в США, предостаточно. Все такие попытки до сих пор заканчивались тем, что третьи партии играли на выборах максимум роль спойлеров, отнимая несколько процентов голосов у кандидатов от двух больших партий и тем самым склоняя чашу весов в пользу того или иного из них, но никак не в свою собственную.

Среди относительно свежих примеров — проекты ныне покойного Росса Перо. Он шел на президентские выборы как независимый кандидат в 1992 и 1996 годах. Перо специально «под выборы» создал Партию реформ и в первый раз набрал невероятные для неаффилированного кандидата 19% голосов избирателей, однако ноль голосов выборщиков.

В 1999 году бросить вызов двухпартийной системе попытался и автор бестселлера «Смерть Запада» Пат Бюькенен — также от Партии реформ. В тот раз она добилась скромного успеха на президентских выборах только в штате Флорида. Но и эти результаты были позднее оспорены и отменены, после чего Партия реформ пребывает в тихой агонии на политическом кладбище США. Пожалуй, от нее остался только вебсайт, подобно тому, как как погасшая сверхновая оставляет после себя невидимого ни в какие телескопы «черного карлика».

Наконец, многие политологи считают, что 45-й президент США Дональд Трамп по всем признакам также представлял (и представляет) собой «третью силу», но по тактическим соображениям предпочтя аффилироваться с республиканцами. Есть мнение, что Трамп использует Республиканскую партию, как кукушка использует чужие гнезда. Политологи обращают внимание, что именно идеология трампистов стала одним из факторов, запустивших массовый исход из Великой Старой партии (Grand Old Party).